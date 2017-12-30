خالد عكاشة :القوات الأمنية نجحت فى تشتيت منفذ حادث كنيسة مارمينا ..فيديو

قال العميد خالد عكاشة عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب ، إن مقاطع الفيديو الخاصة بتجول الإرهابي توضح أن المارة بجانب الإرهابي لم يكن لديهم علم بحقيقة الحادثة الإرهابية.



وأضاف " عكاشة " فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج " هنا العاصمة " المذاع على قناة " سي بي سي " ، أن الإرهابي كان منتظرا الدعم للهروب او تنفيذ عملية إرهابية اخرى ، لافتا إلى ان قوات الامن نجحت فى تشتيت الإرهابي وعزله.



وأكد " عكاشة " ، أن السيارة المدرعة التى مرت من أمام الإرهابي فى مقطع الفيديو كانت مكلفة بمأمورية أخرى ، وبقية القوات الامنية المتواجدة هى المنوط بها مواجهة الإرهابى.



واوضح " عكاشة " ، أن القوة الامنية عقب الحادث الإرهابي مكلفة بتأمين مساجد صلاة الجمعة وكافة الكنائس بمحيط منطقة حلوان فور تنفيذ هجوم كنيسة مارمينا ،مما اعطي الإرهابي فرصة التحرك لفترة من الزمن ولكنه كان يتحرك فى حالة من الحيرة والتخبط .

