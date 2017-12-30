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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري الأزمة الخليجية في اتصال هاتفي

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:35 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد بن محمد العطية بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة للأزمة الخليجية، حيث دعا ماتيس إلى تخفيف التوتر في المنطقة.

ونقلت القناة عن بيان للمكتب الإعلامي للبنتاجون أن ماتيس "شدد على أهمية حل التوتر في الشرق الأوسط لكي يتمكن جميع الشركاء في الخليج من تركيز جهودهم المشتركة على دحر تنظيم داعش والتصدي للتهديد الذي تمثله إيران بالنسبة للمنطقة برمتها".

وتأتي دعوة ماتيس في الوقت الذي يستمر توتر كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو الماضي، حيث يتهم الرباعي العربي الدوحة بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران والتدخل في شئون دول المنطقة.

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