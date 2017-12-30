وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره القطري الأزمة الخليجية في اتصال هاتفي

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد بن محمد العطية بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات الأخيرة للأزمة الخليجية، حيث دعا ماتيس إلى تخفيف التوتر في المنطقة.





ونقلت القناة عن بيان للمكتب الإعلامي للبنتاجون أن ماتيس "شدد على أهمية حل التوتر في الشرق الأوسط لكي يتمكن جميع الشركاء في الخليج من تركيز جهودهم المشتركة على دحر تنظيم داعش والتصدي للتهديد الذي تمثله إيران بالنسبة للمنطقة برمتها".



