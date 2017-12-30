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ماجد عثمان: الصراعات الإقليمية واضحة في ذهن المواطن المصري..فيديو

السبت 30/ديسمبر/2017 - 10:32 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث استطلاعات الرأي، إن الصراعات الإقليمية واضحة في ذهن المواطن المصري.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «أون اليوم» المذاع على قناة «أون لايف» أن الإرهاب وارتفاع الاسعار وقرار نقل السفار الامريكية للقدس كانوا أسوأ شيء حدث للمصريين في 2017.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ، إلى أن المواطن المصري مدرك بخطورة الارهاب وتأثيره على المواطن والاقتصاد المصري، مؤكدا أن المصريين علي وعي تام علي ما يحدث الآن لذلك يتصدوا لكل العمليات الإرهابية بأنفسهم.

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