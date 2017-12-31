القاذورات تسيطر على "كوتا" أشهر شواطئ إندونيسيا

أطلقت السلطات الإندونيسية،حملة "التخلص من القاذورات عاجلًا"، للتخلص من القاذورات والفضلات المنتشرة على شاطئ "كوتا"، أشهر الشواطئ السياحية العالمية في مقاطعة "بالى"، والتي يعتبرها السياح "الجنة على الأرض".



واستعانت السلطات الإندونيسية بحوالي 700 عامل نظافة و35 شاحنة لجمع الفضلات والقاذورات يوميًا، والتي بلغت 100 طن تم جمعها وإعدامها في أماكن مخصصة للتخلص من النفايات.



وتشير البيانات إلى أنه يتم جمع نحو أكثر من 1.29 مليون طن مخلفات ونفايات من هذه الشواطئ سنويًا والتي تؤثر على البيئة والصحة.



ولفت بوتو إيكا مرتاوان، الباحث في "الوكالة المحلية لحماية البيئة" في إندونيسيا، إلى تفاقم مشكلة القاذورات في موسم الأمطار الممتد من نوفمبر إلى مارس، بسبب الرياح الشديدة والتيارات البحرية التي تساعد على سرعة قذف مياه المحيط الهندي للفضلات والقاذورات على الشاطئ، إضافة إلى إلقاء ثورة بركان"آجونج" الأدخنة الرمادية ما يسبب في إلغاء مئات الرحلات السياحية ومغادرة سكان المنطقة إلى مناطق أخرى.



يذكر أن إندونيسيا انضمت إلى 40 دولة مشاركة في حملة الأمم المتحدة المعنية بالحفاظ على الظروف البيئية للمحيطات، والتي أُعلنت أوائل 2017، من خلال إعلان الحكومة الإندونيسية العمل على خفض نفايات البلاستيك البحري الذي تقذفه السفن بنسبة 70% حتى مطلع 2025، والعمل على زيادة تدوير هذه المخلفات ومنع استخدام الأكياس البلاستيكية في المتاجر.

