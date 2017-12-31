حركة المطار.. «مصر للطيران» تقدم تذاكر مجانية وهدايا للركاب احتفالاً بالعام الجديد.. وزير الري يتوجه إلى جنوب سيناء لتفقد استعدادات مواجهة السيول.. وزير البترول يغادر لبورسعيد لمتابعة تشغيل حقل ظهر

نائب رئيس مجلس الشورى العمانى يغادر القاهرة بعد حضور البرلمان العربى

وصول مايا دياب لإحياء حفل بالقاهرة الجديدة





شهد مطار القاهرة نشاطاً ملحوظاً منذ صباح اليوم الأحد ، حيث قدمت شركة مصر للطيران اليوم الأحد، تذاكر مجانية وهدايا ومفاجآت لركاب طائراتها فوق السحاب وفي المطارات مشاركة منها لعملائها احتفالاتهم باستقبال العام الجديد مع تنظيم 2121 رحلة طيران إضافية ومنتظمة إلى المدن الداخلية، خلال الاحتفالات وأعياد الميلاد وإجازات نصف العام الدراسي.





وصرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران بأن شاركت مصر للطيران ، العضو الحادى والعشرين بتحالف ستار العالمي، عملائها المسافرين اليوم من مطار القاهرة على متن رحلاتها الصباحية، الاحتفال بالعام الجديد، من خلال تقديم العديد من المفاجآت والهدايا لعملائها المسافرين، وتضمنت مظاهر الاحتفال أيضًا تقديم الشركة للعديد من المفاجآت والهدايا، ومنها تقديم عدد من التذاكر المجانية من خلال اختيار عشوائى بين المسافرين، كما قامت الشركة بتعلية بطاقات عضوية برنامج المسافر الدائم لعدد من الركاب لبرنامج EGYPTAIR Plus من الكارت الذهبى إلى البلاتيني ومن الفضى إلى الذهبى.





وقالت المصادر: "كما قامت الشركة بتعلية درجة السفر لعدد من العملاء من الدرجة الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال وتقديم تخفيضات هائلة وتوزيعها لقسائم شراء على بعض السلع المتاحة بالأسواق الحرة التابعة للشركة بمطار القاهرة إلى جانب مشاركة المسافرين باستقبال العام الجديد بأجواء احتفالية تبعث على البهجة والتفاؤل والسعادة وترسم الفرحة على وجوه العملاء، فلم يقتصر الاحتفال على رحلات الشركة من القاهرة فحسب بل شمل أيضًا رحلات الشركة القادمة من عدد من الوجهات العربية والأوروبية الأخرى، حيث قمنا بإضافة العديد من الخدمات الجديدة وإطلاق عدد من البرامج الحديثة والمتطورة نتمنى أنت تنال رضا عملائنا".





وأضافت المصادر: تم تزيين جميع استراحات الشركة بألوان العام الجديد، كما اتسمت جميع شاشات صالات السفر والوصول بعرض نفس الأجواء المبهجة، وحرص العاملون بالشركة بصالات السفر وعند منطقة الجوازات ومنافذ انهاء إجراءات السفر بتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور للمسافرين مع سانتا كلوز فى ردهات مبنى الركاب بصالاتى الوصول والسفر والتي زينت جميعها بمظاهر الكريسماس وألوانه المبهجة.





وقالت المصادر إنه تم إقامة الاحتفالات أيضا على متن رحلات الشركة والتى شهدت أيضًا نفس الأجواء، فقد قام سانتا كلوز بتوديع المسافرين قبل اقلاع الرحلات وتوزيع هدايا العام الجديد عليهم والتقاط الصور معهم، فضلًا عن قيام أطقم الضيافة على عدد من الرحلات بالاحتفال بأعياد ميلاد عدد من الركاب الذي يوافق تاريخ ميلادهم الأول من شهر يناير، كما حرص قائدو الرحلات على توجيه التهنئة لجميع الركاب على طائرات الشركة.





وأضافت المصادر: "أنه إلى جانب المظاهر الاحتفالية بالعام الجديد تواصل مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) رحلاتها الإضافية والمنتظمة بين مطار القاهرة والمدن الداخلية خلال فترة الاحتفالات، حيث خصصت 2121 رحلة منتظمة واضافية خلال أعياد رأس السنة واجازة نصف العام إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبي سمبل.





كما طرحت مصر للطيران تخفيضات هائلة على تذاكر السفر إلى عدد من الوجهات والمدن حول العالم بشبكة خطوطها لمن يرغب في قضاء إجازات الكريسماس ومنتصف العام، هذا بخلاف البرامج السياحية والترفيهية التي يطرحها قطاع السياحة "الكرنك" التابع للشركة تزامنًا مع تلك الفترة.





من جانبه.. غادر الدكتور "محمد عبدالعاطى" وزیر الموارد المائیة والري، القاهرة اليوم الأحد، متوجها على رأس وفد إلى شرم الشيخ فى زيارة لجنوب سيناء لتفقد استعدادات المحافظة لمواجهة السيول والأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأيام المقبلة.





وصرحت مصادر مطلعة ضمن الوفد المرافق لوزير الري، بأن "عبدالعاطى" سيقوم بصحبة اللواء " خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقيادات الوزارة بالمحافظة بتفقد أعمال حمایة مدینتى نویبع وطابا من أخطار السیول ومتابعة المشروعات الخاصة بالحماية من أخطار السيول فى المدينتين وفى منطقتى الصاعدة البیضا والسمراء، بمنطقة المزینة بمدینة نویبع،والتى تكلفت حوالى 7 ملايين جنيه وكذلك تفقد أعمال الحمایة من أخطار السیول بمدینة طابا، والتى انتهت 19 دیسمبر الجارى، بمنطقة وادى المحاشى، ووادى أم أحیى، ووادى المراغ، بتكلفة 51 ملیون جنیه وأعمال الحمایة بوادى قدیرة بمدینة نویبع، ومتابعة الأعمال فى إنشاء بحیرة وسدین، بتكلفة 51 ملیون جنیه.





كما غادر القاهرة اليوم الأحد المهندس "طارق الملا"، وزير البترول والثروة المعدنية، متوجها إلى بورسعيد، لمتابعة عمليات التشغيل التجريبى لضخ الغاز من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد.





وكان وزير البترول قد أعلن 16 ديسمبر الحالى عن بدء التشغيل التجريبى لضخ الغاز من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، لمعالجته وضخه فى الشبكة القومية للغازات بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك بعد نجاح اختبارات التشغيل الفنية لوحدات المعالجة وخطوط نقل الغاز من آبار الحقل إلى محطة المعالجة.





وأكد "الملا" أنه مع اكتمال المرحلة الأولى من هذا المشروع والمخطط لها فى يونيه 2018 سيصل الإنتاج تدريجيًا إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وهو ما سيساهم إيجابيًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتقليل فاتورة الاستيراد، وأنه فور الانتهاء من تلك المرحلة سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأنه من المخطط الانتهاء من تلك المرحلة فى نهاية 2019، ليصل الإنتاج باكتمال كافة مراحل المشروع إلى 7ر2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.





وغادر القاهرة اليوم الأحد "راشد بن أحمد الشامسى" نائب رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، عائدا إلى مسقط بعد زيارة لمصر شارك خلالها فى فعاليات البرلمان العربى التى بحثت آخر التطورات العربية وعلى رأسها الوضع فى القدس.





ترأس الفعاليات الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان حيث بحثت الأوضاع العربية الراهنة، فى ظل التحديات الجسيمة التى يمر بها العالم العربى، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربى التى اعتمدها فى جلسته الطارئة بتاريخ 11 ديسمبر الجارى، بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن مدينة القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، وهى الخطة التى تتضمن زيارات لوفود من البرلمان العربى للدول الأوروبية والأفريقية، لشرح أبعاد قضية القدس وانعكاسات القرار الأمريكى على مسار عملية السلام فى المنطقة .





كما بحثت الفعاليات مشروع خطة تحرك البرلمان العربى، التى أعدتها لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربى، بشأن التصدى لترشح القوة القائمة بالاحتلال، إسرائيل، على مقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامى 2019/ 2020، كما تم بحث مشروع خطة تحرك البرلمان العربى التى أعدتها اللجنة المعنية برئاسة رئيس البرلمان العربى بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





ووصلت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" إلى القاهرة اليوم الأحد، قادمة من بيروت في زيارة إلى مصر تستغرق يومين تشارك خلالها في إحياء حفلة رأس السنة الجديدة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة بصحبة حكيم وسميرة سعيد.





أنهت "مايا دياب"، إجراءات وصولها على رحلة مصر للطيران رقم 712 والقادمة من بيروت وانتظرت بصالة الخدمة المميزة، كبار الزوار بمقابل رسوم مالية، لحين حصولها على حقائبها من الطائرة وحرص عدد من الركاب والعاملين على التقاط الصور التذكارية معها قبل خروجها من المطار.





يذكر أن "مايا دياب" ستشارك كل من "حكيم" و"سميرة سعيد" فى حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، وتشاركهم فى إحياء الحفل الراقصة الأوكرانية آلا كوشنير، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل من 2000 جنيه للفرد في المقاعد الخلفية و2500 جنيه للأمامية، بالاضافة الى 4000 جنيه للفرد فى المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات "VIP".



