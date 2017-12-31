مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بالدقهلية

قتل شخص وأصيب 4 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بإحدى قرى دكرنس بمحافظة الدقهلية.



كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بقرية ديمشلت بدكرنس.



على الفور انتقل ضباط مباحث مركز دكرنس برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث مدعومين بقوة من الأمن المركزي إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "رضا. ص. م"، و"أنور. م. أ"، 45 عاما فلاح، و"أبو العمايم. م"، و"مسعد. م"، مصابًا بطلق نارى بالفخذ اليسرى ولا يمكن استجوابه، وطرف ثان "حامد. س" جثة هامدة "نتيجة إصابته بطلق نارى بالرقبة والصدر، وشقيقيه كلا من "على. س" مصابًا بطلق نارى بالفخذ الأيسر، ولا يمكن استجوابه، و"عماد.ح" مصابًا بطلق نارى بالفخذ الأيمن ولا يمكن استجوابه.



فيما توصلت التحريات إلى أن المشاجرة وقعت بعد قيام الثانى من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الطرف الثانى، ووفاة الأول وإصابة الثانى والثالث، وإصابة الرابع من الطرف الأول عن طريق الخطأ وفرارهم.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثانى والثالث من الطرف الأول والسلاح النارى و10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وأن الثاني هو من قام بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الطرف الثانى.



تم تحرير المحضر رقم 9954 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة دكرنس وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.