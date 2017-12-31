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حوادث

فتاة تحاول الانتحار ببلقاس بعد فسخ خطبتها

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:36 ص
صدى البلد
همت الحسينى
حاولت فتاة الانتحار ببلقاس بتناول جرعة دواء زائدة بعد فسخ خطبتها.

ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، يفيد ورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "وردة ف.ح" 17 عاما لا تعمل، ومقيمة قرية المعصرة، مصابة بحالة إعياء نتيجة تناولها جرعة دواء زائدة وتحويلها إلى مركز السموم في المنصورة.

وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس، برئاسة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث، إلى المستشفى، وبسؤال والدها قرر قيام نجلته بتناول أقراص دوائية غير معلومة لمرورها بحالة نفسية سيئة نتيجة فسخ خطبتها، ما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13386لسنة 2017 إداري المركز وأخطرت النيابة.

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