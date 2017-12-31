الأهالي يضبطون سيدة حاولت خطف رضيعة بإحدى قرى طلخا

تمكن عدد من أهالى قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا من ضبط سيدة أثناء محاولتها اختطاف رضيعة من والدتها بمحطة القطار.



ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من العميد جهاد الشربيني مأمور مركز شرطة طلخا يفيد ورود بلاغ من بعض أهالي قرية الطويلة بضبط سيدة أثناء محاولتها إختطاف طفلة من والدتها.



وانتقل ضباط مباحث مركز طلخا برئاسة الرائد أحمد شبانة رئيس المباحث ومعاونيه النقباء إلى مكان البلاغ وتبين أن الأهالى قاموا بضبطها، وتبين أنها تدعي منى.ا 56 عاما ربة منزل ومقيمة قرية المنشية الجديدة مركز السنبلاوين ومحاولتها اختطاف الطفلة " شهد 4 أشهر من والدتها اثناء تواجدها بمحطة قطار القرية إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطها .



وبمواجهة المتهمة أنكرت ما نُسب إليها ولم تعلل سببًا للاتهام وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحرر المحضر رقم 25 أحوال المركز وأخطرت النيابة بالواقعة.