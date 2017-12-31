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حوادث

مصرع عامل سقطت عليه كمية من أجولة الأعلاف داخل مصنع بميت غمر

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:37 ص
صدى البلد
همت الحسينى
لقى عامل مصرعه إثر سقوط كمية من أجولة الأعلاف عليه داخل مصنع بميت غمر.

ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، بورود إشارة من مستشفى الصلاح الخيري، بوصول "أحمد ع. م"، 30 عاما عامل بمصنع صلاح عطية للأعلاف، ومقيم قرية "ميت أبو خالد"، بدائرة المركز، جثة هامدة.

وانتقل ضباط مباحث مركز ميت غمر، برئاسة المقدم محمد الحسيني، رئيس المباحث، وبسؤال عم المتوفي، أقرَّ بأنه حال عمل نجل شقيقه بالمصنع محل عمله، سقطت عليه بعض أجولة الأعلاف، ما أدى إلى وفاته، ولا يشتبه في وفاته جنائيًا، واتهم إدارة المصنع بالإهمال لعدم استكمال احتياطيات الأمن والسلامة بالمصنع.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نتيجة اختناق بمجرى التنفس، ويرجح عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13815 لسنة 2017 إداري المركز وبالعرض على النيابة العامة، قررت التصريح بالدفن، والاستعلام من الوحدة المحلية التابع لها المصنع محل الواقعة عما إذا كان مرخص من عدمه، وانتداب أحد مفتشي الأمن الصناعي للانتقال لمحل الواقعة وإجراء المعاينة اللازمة.

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