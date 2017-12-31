ختام اليالى الثقافية والفنية بإقليم جنوب الصعيد.. صور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الليالي الثقافية والفنية التي نظمتها، بالمواقع الثقافية المختلفة التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى.



ففى فرع ثقافة البحر الأحمر، عقد قصر ثقافة حلايب حفل لتوزيع شهادات تقدير لطالبات معهد فتيات حلايب الأزهرى، لمشاركتهم فى جميع الأنشطة الثقافية في الترم الأول من العام الدراسي، وذلك فى إطار تحقيق أهدف محور الثقافة باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



ونظم القصر محاضرة بعنوان «الأخلاق» ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى بمدرسة حلايب الإعدادية الثانوية، وعقد بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «الرؤى الحديثة للجنوب السياسى» ألقاها محمد سعد بمدرسة الشهيد سيف الثانوية العسكرية بسفاجا.



وعلى جانب آخر شاركت فرقة قصر ثقافة الغردقة فى افتتاح تطوير المدرسة الفكرية، حيث قدمت الفرقة العديد من الفقرات الفنية.



أما فى فرع ثقافة أسوان، نظم قصر ثقافة أسوان حفل ختام اليالى الثقافية والفنية بأسوان لشهر ديسمبر الجارى على المسرح الصيفى «مسرح فوزى فوزى»، وقدمت فرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محسن حسانين ومحروس عبده مجموعة من الأغانى منها «على رمش عيونها، أنا مالى، يانسينى، لولا الملامة، وحشتنى»، ومجموعة من أغانى محمد منير، و«الحب كله، فى حاجة حلوة ، بلدى ، لفى البلاد ياصبية ، عاش اللى قال، سالونى الناس، جانى اللى بحبه».



يذكر أن الليالى الثقافية أقيمت فى أماكن سياحية مختلفة "الحديقة النباتية، متحف النيل، مرسى معبد فيله، المسرح الصيفى"، ومن الفرق المشاركة بالليالى "توشكى للفنون التلقائية، فرقة أسوان للفنون الشعبية، فرقة قصر ثقافة كركر للفنون الشعبية".