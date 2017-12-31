حيوان مجهول يلتهم 30 رأس أغنام في دكرنس

تسود حالة من الرعب بين اهالى عزبة مرشاق بدكرنس عقب التهام 30 رأس اغنام على يد حيوان مجهول.



ورد للواء أيمن الملاح مدير امن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد ورود بلاغ من "توفيق.م.ت"، 44 عاما ، عامل، باكتشافه نفوق وإصابة الأغنام بالحظيرة ملكه.



وانتقل ضباط مباحث مركز دكرنس برئاسة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحظيرة مقامة على مساحة 700 متر، مسورة بالطوب البلوك ومعروش جزء منها بالسدة والعروق الخشبية خارج الكتلة السكنية وغير مرخصة، ونفوق 30 رأس أغنام وإصابة 8 رؤوس أخرى.



وبسؤال المبلغ قرر دخول حيوان ضال "لم يحدده" إلى الحظيرة وعقر الأغنام الموجودة بالحظيرة، ما أدى إلى نفوقها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وتم إخطار إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم نحو دفن الأغنام النافقة بالطريقة الآمنة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10177 لسنة 2017 إداري المركز، والعرض على النيابة العامة.



ومن ناحيته وجه مدير أمن الدقهلية ضباط المركز ووحدة مكافحة الكلاب الضالة بقسم شرطة المرافق بالقيام بحملة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.