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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته طوال اليوم ..فيديو

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:14 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من فاتته صلوات ونوافل اليوم بأكمله أن يلتزم الترتيب فى الصلوات بأن يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يقدم فرض على آخر.

وأضاف "فخر" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- كيف أقضى الصلوات والنوافل التى فاتتني طوال اليوم ؟"، إن استطعتي ان تصلى السنن فصليها وإن لم تستطيعي فلا مانع ويكفيكِ صلاة الفرض والسنن هى قبل الظهر أربعًا وبعده ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، ولكن عندما تصلى الفروض فعليكِ أن تصليها بالترتيب.

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