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حوادث

السيطرة على حريق بمخزن خردة ببلقاس

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:14 ص
صدى البلد
همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق بمخزن خردة ببلقاس قبل امتداده لباقى المنطقة.

ورد للواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمخزن خردة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم دكتور أحمد عوض رئيس قسم الإطفاء، وبإشراف اللواء مروان عبدالمعطي مدير الإدارة، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، ودلّت تحريات المباحث إلى أن الحريق شب بكمية من الخردة مشونة بقطعة أرض "خارج الكتلة السكنية مساحتها 150 مترا محاطة بسور من الطوب البلوك ملك "محمد م. م"، 57 عاما تاجر خردة، ومقيم منطقة وابور النور، مما تسبب في احتراقها.

وبسؤال مالك المخزن رجح أن سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة بإهمال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ولم يُقدر قيمة التلفيات وتم التحفظ على مكان الحريق، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13403 لسنة 2017 إداري المركز وأخطرت النيابة للتحقيق.

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