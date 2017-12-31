"الإسكان": بدء سحب كراسات أراض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالنوبارية الجديدة

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم اليوم بدء سحب كراسات شروط حجز 60 قطعة أرض مقبرة للمسلمين، و7 قطع أراضي مقابر للمسيحيين، بمساحة 28 م2 للقطعة، بمدينة النوبارية الجديدة، بنظام حق الانتفاع.



وقال المهندس طارق السباعى، إنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة النوبارية الجديدة، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح للحجز، بداية من اليوم، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 /1 /2018، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.



وبخصوص شروط الحجز، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يشترط فى المتقدم لحجز قطعة أرض المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، موضحًا أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.



وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أن قيمة المقبرة لقاطني المدينة 21 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 10500 جنيه (دفعة حجز) مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة عند الاستلام.



