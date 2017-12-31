إزالة 185 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بنها خلال ديسمبر

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة بنها برئاسة نجوى العشيري رئيسة المدينة، حملة إزالة مكبرة خلال شهر ديسمبر، أسفرت عن إزالة 185 حالة بمساحة 4 أفدنة و4 قراريط تقريبا.



وأشارت رئيسة المدينة إلى أن تلك الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدى بكل حزم للمخالفين على أملاك الدولة للحفاظ على هيبة الدولة وفرض القانون.



ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم فرض الحراسة وإيقاف الأعمال ورفع جميع المخلفات، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه لن يسمح بأي تعد على الرقعة الزراعية.

