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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:12 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الأحد. 

وسجّل الدولار الأمريكي 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع، واليورو 21.03 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 23.69 جنيه للشراء و23.93 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.54 للشراء، و58.95 للبيع، والريال السعودى 4.72 للشراء، و4.75 للبيع.

وسجَّلت أسعار الذهب "عيار 24 نحو 728 جنيهًا للجرام، وعيار 21 سجّل 637 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجّل 546 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5096 جنيهًا".

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