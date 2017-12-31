اليوم .. مجلس الأهلى يحسم الفصل الأخير في ملف المديرين

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الفاصل اليوم برئاسة محمود الخطيب لحسم العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء والتي يترقبها قطاع كبير من موظفي وعاملي وأعضاء الجمعية العمومية.



ومن المقرر أن يعتمد المجلس اليوم تعيين العميد محمد مرجان مديرًا تنفيذيًا للنادي علي أن يتسلم الأخير مهام عمله صباح غدا بعد ان تم توجيه الشكر لشمس الذي بذل مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي كان يتعامل بها من قضايا ومحاكم بجانب العم لمع مجلس إداره يفتقد الخبرات التي تعينه علي قيادة نادي بحجم الأهلي.



كما سيتطرق المجلس في إجتماع اليوم الي تعيين العميد حسن مسعود مدير عام نادي الجزيرة السابق في منصب مدير فرع مدينة نصر خلفًا للواء اسامه سامي الذي تقدم بإستقالته، فيما سوف يتم تعيين اللواء محمود حزين مديرًا لامن المقر الرئيسي بالجزيرة بعد نجاحه المبهر في قيادة الدفة في فرع مدينة نصر طوال الفترة الماضية الي بر الإمان، فيما تم الموافقة علي تجديد تعاقد نادر خليل مدير التسويق لعام اخر ، ويحسم مجلس القلعة الحمراء اليوم الموقف النهائي لمنصب مدير فرع الشيخ زايد ومدير إدارة المباريات خلفًا لوليد مهدي الذي تم الإستقرار علي رحيله بشكل نهائي وكذلك مدير إدارة المنافذ بعد رحيل هشام الحكيم.