ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

اليوم .. مجلس الأهلى يحسم الفصل الأخير في ملف المديرين

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:35 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه الفاصل اليوم برئاسة محمود الخطيب لحسم العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء والتي يترقبها قطاع كبير من موظفي وعاملي وأعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن يعتمد المجلس اليوم تعيين العميد محمد مرجان مديرًا تنفيذيًا للنادي علي أن يتسلم الأخير مهام عمله صباح غدا بعد ان تم توجيه الشكر لشمس الذي بذل مجهودًا كبيرًا طوال الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة التي كان يتعامل بها من قضايا ومحاكم بجانب العم لمع مجلس إداره يفتقد الخبرات التي تعينه علي قيادة نادي بحجم الأهلي.

كما سيتطرق المجلس في إجتماع اليوم الي تعيين العميد حسن مسعود مدير عام نادي الجزيرة السابق في منصب مدير فرع مدينة نصر خلفًا للواء اسامه سامي الذي تقدم بإستقالته، فيما سوف يتم تعيين اللواء محمود حزين مديرًا لامن المقر الرئيسي بالجزيرة بعد نجاحه المبهر في قيادة الدفة في فرع مدينة نصر طوال الفترة الماضية الي بر الإمان، فيما تم الموافقة علي تجديد تعاقد نادر خليل مدير التسويق لعام اخر ، ويحسم مجلس القلعة الحمراء اليوم الموقف النهائي لمنصب مدير فرع الشيخ زايد ومدير إدارة المباريات خلفًا لوليد مهدي الذي تم الإستقرار علي رحيله بشكل نهائي وكذلك مدير إدارة المنافذ بعد رحيل هشام الحكيم.

ترشيحاتنا

مصر للطيران تقدم تذاكر مجانية وهدايا للركاب احتفالا بالعام الجديد.. صور

وصول مايا دياب لإحياء حفل بالقاهرة الجديدة

محسن صلاح: 5 ملايين متر مكعب كميات الحفر الناتجة عن تنفيذ نفقين بقناة السويس

البابا تواضروس: مصر تحارب الإرهاب وتخوض معركة البناء في وقت واحد.. فيديو

جورج ويا يلقي خطابه الرئاسي الأول

السيطرة على حريق بمخزن خردة ببلقاس

حصاد 2017 في «البترول».. تشغيل حقل «ظهر» وصدور قانون تنظيم سوق الغاز

منى عطا الله: هكذا تقابلت أنا وزوجي.. والتحكيم هواية وليس عملا.. فيديو

«بسمة وشريف» يستقبلان 2018 بــ"دبلة الخطوبة"

غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

طرق مختلفة لاستخدام الشوفان فى الطعام لإنقاص الوزن

البحرين تنضم الى السعودية والإمارات وتبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة عيد الميلاد.. صور

30 مدينة إيرانية تستعد للانضمام إلى المظاهرات التى تجتاح البلاد.. صور

شاهد.. إطلالة ساحرة لخطيبة شيكابالا ..صور

«صدى البلد» يحاور أصدقاء الإرهابي منفذ حادث كنيسة مارمينا بحلوان

شاهد.. أجمل امرأة في العالم ..جمال تفوق على 99 سيدة

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: طقس شتوي بارد على أغلب أنحاء الجمهورية.. فيديو
منى عطا الله: هكذا تقابلت أنا وزوجي.. والتحكيم هواية وليس عملا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟