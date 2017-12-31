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تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:28 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم، الأحد، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة، ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات كالآتي: محافظة مرسي مطروح: "أطباء مطروح" تنظم ندوة طبية حول الأمراض الصدرية، وفي بني سويف: "الإسكان" تسترد 600 ألف جنية من مقاول لمخالفتة الشروط.

وفى محافظة الفيوم: كنائس الفيوم تنسق مع الأمن لتأمين احتفالات رأس السنة، وعن الغربية: مدير أمن الغربية يزور راعي كنيسة العذراء في منزله للاطمئنان على صحته، وفي البحر الأحمر: إطلاق مبادرة البحر الأحمر خالية من المخلفات البلاستيكية.

وعن محافظة دمياط: 626 ألفًا حجم مبيعات معرض الأثاث الدمياطي "صنع في مصر" في يومه التاسع، وفي الدقهلية: "الصحة": دخول 91 ماكينة غسيل كلوي الخدمة خلال 2017.

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