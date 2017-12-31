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بنات البلد

تعرف على تأثير اليوجا خلال فترة انقطاع الطمث

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:27 ص
صدى البلد
رويترز
أشارت مراجعة لأبحاث قائمة بالفعل إلى أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث ويمارسن اليوجا قد تخف لديهن أعراض هذه الفترة مثل التعرق الليلي والهبات الساخنة أكثر ممن لا يمارسن اليوجا.

وفحص فريق البحث بيانات 1306 امرأة في 13 تجربة سريرية مختلفة وطلب من بعض المشاركات بشكل عشوائي ممارسة اليوجا مع عدم منح الباقيات أي علاج أو اللجوء لنوع مختلف من التدخل مثل التثقيف الصحي أو أشكال أخرى من التدريبات الرياضة.

وتوصلت الدراسة إلى أن اليوجا كانت أفضل في تخفيف أعراض انقطاع الطمث والقلق المرتبط بهذه الأعراض والهبات الساخنة والتعرق الليلي وجفاف المهبل والألم أثناء ممارسة الجنس.

وقال كبير الباحثين هولجر كريمر مدير الأبحاث في إدارة الطب الباطني والتكاملي بمستشفى إسن وجامعة دايسبورج-إسن بألمانيا "كانت هناك بالفعل إشارات في دراسات سابقة إلى أن اليوجا قد تكون مفيدة في تخفيف الأعراض النفسية المرتبطة بانقطاع الطمث مثل الاكتئاب أو مشاكل النوم".

وأضاف لرويترز هيلث عبر البريد الإلكتروني "واعتمادا على البيانات الجديدة يمكن أن تخفف اليوجا من الأعراض الجسدية مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي والإرهاق".

وأوضحت الدراسة الجديدة أن اليوجا كانت أفضل من أي رياضات أخرى وكذلك من التثقيف الصحي في تخفيف الأعراض مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

واشتملت الدراسة على أربع تجارب سريرية من الولايات المتحدة وثلاث من الهند وتجربتين من كل من البرازيل والصين وتجربة من كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية.

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