المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى بيطري بحدائق أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على طلب نقيب عام البيطريين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تدريب كما يضم مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى ليكون الأول من نوعه فى الشرق الأوسط بمدينة حدائق أكتوبر.



وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمساحة (5455.72م2) بمركز خدمات حدائق أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر لصالح نقابة الأطباء البيطريين، لإقامة مركز تدريب ملحق به مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى، على أن يتم التخصيص بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليًا للنشاط طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقًا للاشتراطات البنائية التالية: (20% نسبة بنائية، ارتفاع: بدروم + أرضى + دورين، الردود 6 م من جميع الجهات)، بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة المالية التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع.



ونوه وزير الإسكان،بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20000م2 بما يعادل 4.7 فدان الواقعة على المدخل الجنوبي للمدينة من طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح شركة العباس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك لإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة، ومصنع للطوب الأسمنتي، ومحطة طاقة شمسية، بنظام مقابل الانتفاع السنوي ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد السعر، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحًا به جميع الضوابط.



