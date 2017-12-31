ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى بيطري بحدائق أكتوبر

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:36 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولى،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على طلب نقيب عام البيطريين بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تدريب كما يضم مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى ليكون الأول من نوعه فى الشرق الأوسط بمدينة حدائق أكتوبر.

وجاءت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (29) بمساحة (5455.72م2) بمركز خدمات حدائق أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر لصالح نقابة الأطباء البيطريين، لإقامة مركز تدريب ملحق به مستشفى بيطرى للتدريب العملى الإكلينيكى، على أن يتم التخصيص بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليًا للنشاط طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقًا للاشتراطات البنائية التالية: (20% نسبة بنائية، ارتفاع: بدروم + أرضى + دورين، الردود 6 م من جميع الجهات)، بشرط قيام النقابة بتقديم الملاءة المالية التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع.

ونوه وزير الإسكان،بأن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 20000م2 بما يعادل 4.7 فدان الواقعة على المدخل الجنوبي للمدينة من طريق مصر أسوان الصحراوي الغربي، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح شركة العباس للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، وذلك لإقامة محطة خلط خرسانة جاهزة، ومصنع للطوب الأسمنتي، ومحطة طاقة شمسية، بنظام مقابل الانتفاع السنوي ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم العرض علي اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد السعر، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحًا به جميع الضوابط.

ترشيحاتنا

شرطة السياحة ترفع درجة الاستعداد بالمناطق الأثرية لتأمين احتفالات «رأس السنة»

اليوم.. الحكم على غادة عبدالرازق بتهمة الفعل الفاضح

ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالمركزي القطري في نوفمبر

ارتفاع إيرادات فيلم «حليمو» لطلعت زكريا رغم امتحانات نصف العام

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

وزير النقل: العمليات الإرهابية لن تثنينا عن تطوير الدولة.. فيديو

مانويل نويل حارس بايرن ميونيخ يظهر لأول مرة بدون عكازين

لجنة الكرة بالأهلي تحسم عروض "متعب" ومؤمن زكريا

محسن صلاح: 5 ملايين متر مكعب كميات الحفر الناتجة عن تنفيذ نفقين بقناة السويس

أصغر 10 سنوات بصفار بيضة واحدة

مقتل شخصين خلال احتجاجات على ارتفاع الأسعار في إقليم «لورستان» الإيراني

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

شاهد.. إطلالة ساحرة لخطيبة شيكابالا ..صور

صحيفة إسبانية تصف هدف مؤمن زكريا فى مرمى اتليتكو بـ"الرائع"

مأساة "طفل" توفيت والدته أثناء ولادته فتخلى عنه والده: "مش عايزه ده نحس"

30 مدينة إيرانية تستعد للانضمام إلى المظاهرات التى تجتاح البلاد.. صور

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة عيد الميلاد.. صور

مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في اشتباكات بالأسلحة النارية بالدقهلية

لجنة الكرة بالأهلي تحسم عروض "متعب" ومؤمن زكريا

"الخطيب" يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن عدة مفاجآت.. اليوم

مصر ترحل زوجة قائد عسكري أمريكي بعد منعها من الدخول تنفيذاً للمعاملة بالمثل

«صدى البلد» يحاور أصدقاء منفذ مذبحة كنيسة مارمينا بحلوان.. «عبد الرحمن»: الإرهابى لديه ورشة وميسور الحال واختفى منذ عامين وانفصلت عنه زوجته بعد اكتشافها أنه ينتمى للخلايا الإرهابية

الأرصاد: طقس شتوي بارد على أغلب أنحاء الجمهورية.. فيديو

شمشون العرب صاحب قدرات خارقة: تزوجت 62 سيدة وآكل الزجاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة عيد الميلاد.. صور

30 مدينة إيرانية تستعد للانضمام إلى المظاهرات التى تجتاح البلاد.. صور

شاهد.. إطلالة ساحرة لخطيبة شيكابالا ..صور

«صدى البلد» يحاور أصدقاء الإرهابي منفذ حادث كنيسة مارمينا بحلوان

شاهد.. أجمل امرأة في العالم ..جمال تفوق على 99 سيدة

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: طقس شتوي بارد على أغلب أنحاء الجمهورية.. فيديو
منى عطا الله: هكذا تقابلت أنا وزوجي.. والتحكيم هواية وليس عملا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟