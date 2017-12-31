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أخبار العالم

قوات الكونجو تستخدم الغاز المسيل للدموع ونقاط التفتيش لوقف مظاهرات

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:30 ص
صدى البلد
رويترز
أقامت الشرطة والجنود في جمهورية الكونجو الديمقراطية اليوم الأحد نقاط تفتيش في أنحاء العاصمة كينشاسا وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على أنصار المعارضة الذين تجمعوا خارج كنيسة لمنع الاحتجاجات المزمعة ضد الرئيس جوزيف كابيلا.

وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت والرسائل النصية بعد دعوات من نشطاء كاثوليك بتنظيم مسيرة بعد قداس اليوم الأحد.

ويطالب النشطاء بأن يلتزم كابيلا بعدم تعديل الدستور حتى يحق له الترشح لفترة رئاسة ثالثة وأن يفرج عن السجناء السياسيين.

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