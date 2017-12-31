آثار «تل اليهودية» بشبين القناطر مأوى للبلطجية ومرتع للحيوانات الضالة.. و60 فدانا يعانون من الإهمال.. ووزير الآثار اكتفى بزيارتها في بداية العام.. صور

أهالى شبين القناطر:

- سيدات اليهود كان لديهن اعتقاد فى "بركة" صخور التل وقدرته على حل مشكلة الإنجاب - الطريق تحول الى وكرا لقطاع الطرق والعناصر الاجرامية بعد اهماله مدير عام الآثار بالقليوبية: - إنشاء مخزن لمتحف آثار المنطقة يضم 14 ألف قطعة أثرية مستخرجة من المناطق الأثرية بالقليوبية





منطقة تل اليهودية احدى المناطق الاثرية التى تقع بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية ويعتبر تل اليهودية أقدم تلال القليوبية وتحولت بفعل الإهمال لمرتع للحيوانات الضالة ووكرا للعناصر الإجرامية والخارجين عن القانون لقربها من الطريق العام ومساحتها الواسعة حتى اختفت معالم التل الأثرية وسط تجاهل من المسئولين بالمحافظة.





ويعد تل اليهودية من أهم التلال الأثرية وكان اسمه في العصر الفرعوني "تاى – تا – حوت"، ومعناها "الذين هم في المعبد" وهو عبارة عن مدينة أثرية من العصور الفرعونية، يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى ويعتبر أهم وأكبر موقع أثري بمحافظة القليوبية وهو مازال يحتفظ بالعديد من المميزات الأثرية والتي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة وقد أدرك الهكسوس أهمية موقعة مما جعلهم يقيمون لهم حصنا أو معسكرا في هذا الموقع وشيد به أيضا معبد فرعوني في عصر الدولة الحديثة.





ووجدت مقابر ترجع لعصر الأسرة الثانية عشر وعصر الهكسوس والأسرة الثامنة عشر والأسرة التاسعة عشر وعن سبب تسمية المكان بتل اليهودية قالت المراجع التاريخية إن هناك مجموعة من اليهود فروا من اضطهاد ملك سوريا وفلسطين وطلبوا الأمان من ملك مصر "بطليموس" الخامس فسمح لهم بدخول الأراضي المصرية واستقرت قافلتهم هناك وتمكن هؤلاء اليهود من بناء معبد صغير على جزء من المعبد الفرعوني وشاعت التسمية بعد ذلك على المنطقة بأكملها بتل اليهودية لأن سيدات اليهود كان لديهن اعتقاد في مسألة "بركة" صخور هذا التل وقدرته على حل مشكلة عدم الإنجاب.





وقال أحمد محمود أحد أهالي المنطقة إنه رغم مرور سنوات طويلة على هذه المنطقة لم يتم التنقيب بها لمعرفة ما بها من آثار مما جعلها مصدر خطر حتى تحولت إلى مراعي للاغنام ومأوى للبلطجية وقطاع الطرق حتى سماها الأهالي بتل البلطجية.





واشار منصور الوكيل من المنطقة الى أنه تم إنشاء مبني بجوار تل اليهودية لكي يصبح متحفا ورغم إنشائه منذ سنوات لم يتم عمل أي شيء وتحول المبنى إلى مكان إداري وبه عدد قليل من الموظفين التابعين لهيئة الآثار وأصبحت المنطقة نكبة على أهالي القرى المجاورة.





واكد محمد السيد أحد قاطني المنطقة إنه من الصعب السير في الطريق التل ليلا لإنه يتحول إلى سكن للأشباح وقطاع الطرق والعصابات موضحا أن طريق "تل اليهودية – كفر حمزة" بشبين القناطر أصبح موقعا مميزا وفريدا لعصابات قطع الطرق ومهربي الآثار مطالبا الجهات الأمنية بوضع كمين أمني ثابت أو نقطة شرطة قرب المنطقة لحفظ الأمن حفاظا على أرواحهم.



