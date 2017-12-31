نقيب البيطريين لـ«صدى البلد»: أطالب بإقالة محافظ الغربية وأسيوط ..فيديو

طالب خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، بإقالة محافظ الغربية ومحافظ أسيوط لأ ن الدولة طرحت مسابقة لتعيين الأطباء البيطريين منذ أكثر من عامين وجميع المحافظات قامت بعملها و تعيين 2165 طبيبًا بيطريًا إلا 60 طبيبًا فى أسيوط و100 طبيب فى الغربية ومنذ شهر أبريل 2016 ونحن نطالب هاتين المحافظتين بإعلان النتائج للتعيين لاستفادة المحافظة منهم وعمل خلق احتقان بينهم وبين الأطباء.





وأضاف "العامرى"، فى حواره لـ"صدى البلد"، أن محافظ أسيوط قام بإرسال المسابقة للنيابة الإدارية لخلق مشكلة بها وطالبت النيابة بإعادة امتحانى اللغة والحاسب الآلى فردت المحافظة بعدم توافر مبالغ مالية لذلك فقامت النقابة العامة للأطباء البيطريين بصرف شيك مالي بـ30 ألف جنيه بناء على طلب مديرية التربية والتعليم بأسيوط فتعنت المحافظ من جديد بالرغم من أنه شخص تنفيذى من إحدى مهامه تخفيف أعباء المواطنين وليس زيادتها.





اما محافظة الغربية امتنعت بسبب أن المسابقة قائمة على نظام الامتحانات ومحافظ الغربية ليس راضيًا عن ذلك ويريد التعيين بنظام التقديرات بالرغم ان الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة هى التى طارحة لهذا النظام وتم تطبيقه على جميع المحافظات ومن الممكن ان يطعن على نتائجها اى محامى اذا تمت بنظام التقديرات لانه مخالف فقام تقديمها الى لجنة الفتوى والتشريع لدخولها نفق مظلم حتى يتم تغير المحافظين لانه غير راضى عنها .



