التعليم: رصد المعلمين ذوي السلوك المتطرف بالمدارس بالتنسيق مع الجهات الأمنية

أرسل مكتب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، للتشديد على التوجيه على مديري الإدارات التعليمية، بالتأكيد على متابعة مديري المدارس لأي سلوك متطرف لأي معلم أو معلمة بالمدارس.



كما شدد الخطاب الذي وصل للمديريات اليوم الأحد ، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبي على الطلبة ، أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة ، أو قيم هدامة أو فكر متطرف ، والتنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر ذلك ، مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل .

