ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التعليم: رصد المعلمين ذوي السلوك المتطرف بالمدارس بالتنسيق مع الجهات الأمنية

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:07 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أرسل مكتب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية الموجودة بجميع محافظات الجمهورية ، للتشديد على التوجيه على مديري الإدارات التعليمية، بالتأكيد على متابعة مديري المدارس لأي سلوك متطرف لأي معلم أو معلمة بالمدارس.

كما شدد الخطاب الذي وصل للمديريات اليوم الأحد ، على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبي على الطلبة ، أو تزويدهم بمعلومات مغلوطة ، أو قيم هدامة أو فكر متطرف ، والتنسيق مع جهات الأمن إذا تطلب الأمر ذلك ، مع اعتبار هذا الموضوع هام وعاجل .
التعليم: رصد المعلمين ذوي السلوك المتطرف بالمدارس بالتنسيق مع الجهات الأمنية

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن حادث استشهاد ضابطين ومجند في بني سويف

خلطة تخلصك من تسوس واصفرار الأسنان في أسبوع فقط

عالمة فلك: البشير والحريري أيامهم معدودة.. و«بشار الأسد» مستمر .. فيديو

شاهد.. طوابير السيارات داخل محطات البنزين بالسعودية قبل ارتفاع الأسعار

توقف "واتس آب" عن العمل فى مصر

شاهد .. برج خليفة بالإمارات يتزين لاستقبال العام الجديد 2018

كيري: ليس لأي شخص التدخل فيما يحدث بداخل إيران

شاهد.. محمد صلاح يكشف اللحظات الأجمل في 2017

خبير مصرفي يكشف عن توقعات سعر الدولار في 2018 ..فيديو

«العرابي» يكشف تفاصيل زيارته للسودان.. ويؤكد: العلاقات بين البلدين ستشهد تحسنا

«الشيطانة والمليونير».. زوجة لمحكمة الأسرة: «أبو العيال ارتبط براقصة في الحرام.. وعايزني أغضب ربنا»

عالمة فلك تكشف مفاجأة عن الرئيس الروسي في 2018 .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعرض بيع أحد أعضاء جسمه لشراء نيسان 370‏Z‏ الجديدة.. صور

أجمل الصور للعام الجديد 2018

محافظ الدقهلية وقيادات الأمن يخضعون للتفتيش الأمني في زيارة دير القديسة دميانة

محافظ بني سويف يفتتح إعمار 150 منزلا في 5 قرى.. صور

شاهد.. سيارة معروضة للبيع بـ47.6 مليون جنيه

فيديو

عالمة فلك تكشف خبايا شخصية ممدوح حمزة ومصيره في 2018 ..فيديو
رئيس تحرير الوفد: الصحافة الحزبية تعاني وجريدتنا تقف مع الدولة .. فيديو
متصلة تفاجئ أحمد موسى بوصية والدتها المتوفاه له.. فيديو
نقيب البيطريين لـ«صدى البلد»: أطالب بإقالة محافظ الغربية وأسيوط ..فيديو
نيكول سابا تغنى "إلعب يالا" مع أورتيجا فى المطار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟