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شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:24 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر تصميمات زهير مراد من افخم أعراس موسم 2017، فمعظم فساتين العرائس الفخمة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ويتميز زهير مراد بأسلوبه الخاص فلكل عروس فستان يشبه شخصيتها لا يتبع خطوط الموضة فقط، فمنذ بداياته يطلق المصمم مجموعات مبهرة خاصة بالعروس لكن بعضهن يفضلن فستان زفاف يحمل تصميمًا مميزًا منه.
وقدم زهير مراد تشكيلة متنوعة من القصات والموديلات الراقية خلال هذا العام التي تعتمد كليا على صيحة الدانتيل والتطريزات البارزة.

كان ضمن مجموعة زهير مراد، فساتين الزفاف الطويلة والتي تتميز بتنانير منفوشة تعتمد قصة البليسيه وكذلك الفساتين الضيقة التي تتمتع بتنانير منفصلة في حين اختفت تماما الفساتين القصيرة.

أبدع المصمم في المزج بين الدانتيل البارز والتل بعدة أساليب فنية تعطي العروس قدرا من الفخامة والأنوثة في حفل زفافها.
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017
شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017

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