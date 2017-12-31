شاهد.. أفضل فساتين الزفاف من زهير مراد في 2017

يعتبر تصميمات زهير مراد من افخم أعراس موسم 2017، فمعظم فساتين العرائس الفخمة حملت توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ويتميز زهير مراد بأسلوبه الخاص فلكل عروس فستان يشبه شخصيتها لا يتبع خطوط الموضة فقط، فمنذ بداياته يطلق المصمم مجموعات مبهرة خاصة بالعروس لكن بعضهن يفضلن فستان زفاف يحمل تصميمًا مميزًا منه.

وقدم زهير مراد تشكيلة متنوعة من القصات والموديلات الراقية خلال هذا العام التي تعتمد كليا على صيحة الدانتيل والتطريزات البارزة.



كان ضمن مجموعة زهير مراد، فساتين الزفاف الطويلة والتي تتميز بتنانير منفوشة تعتمد قصة البليسيه وكذلك الفساتين الضيقة التي تتمتع بتنانير منفصلة في حين اختفت تماما الفساتين القصيرة.



أبدع المصمم في المزج بين الدانتيل البارز والتل بعدة أساليب فنية تعطي العروس قدرا من الفخامة والأنوثة في حفل زفافها.