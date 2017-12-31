بابا نويل.. القديس الذي أسعد الفقراء.. تعرف عليه

بابا نويل أو سانتا كلوز هو شخصية ترتبط بعيد الميلاد عند المسيحيين، معروفة غالبًا بأنها رجل عجوز سعيد دائما وسمين جدًا وضحوك يرتدي بدلة حمراء وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في القصص، فإن بابا نويل يعيش في القطب الشمالي مع زوجته السيدة كلوز وبعض الأقزام الذين يصنعون له هدايا الميلاد، ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من مداخن مدافئ المنازل أو دخوله من النوافذ المفتوحة وشقوق الأبواب الصغيرة.



وبابا نويل شخصية واقعية مأخوذة من قصة القديس نيكولاس وهو أسقف ميرا، وقد عاش في القرن الخامس الميلادي، وكان القديس نيكولاس يقوم أثناء الليل بتوزيع الهدايا على الفقراء وعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل، وتغير اسم القديس نيكولاس إلى بابا نويل أو سانتا كلوز، فكلمة بابا نويل فرنسية الأصل و تعني (أب الميلاد)، أما اسم سانتا كلوز فجاء نتيجة المهاجرين الأمريكان الذين أطلقوا عليه هذا الاسم، إلا أنه في ألمانيا مثلا لا زال يعرف باسمه الحقيقي نيكولاس.



