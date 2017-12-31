شاهد.. كنائس الفيوم تحتفل بالكريسماس.. فيديو وصور

شهدت معظم كنائس محافظة الفيوم احتفالات الإخوة الأقباط ذكرى ميلاد السيد المسيح بالصلوات والابتهالات والترانيم.



وشهدت كنيسة الشهيدة مار جرجس ازدحاما شديدا من قبل أقباط الفيوم الذين حضروا الصلوات والقداس احتفالا بالعام الجديد، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها الكنائس.







