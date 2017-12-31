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يحارب السرطان والشيخوخة.. فوائد غير متوقعة للجزر

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:22 م
صدى البلد
اسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية، إن الجزر من أكثر الخضر التى تحتوى على كم كبير جدا من الفوائد الغذائية غنى بالعديد من الأملاح المعدنية الضرورية لصحة الجسم، وفى مقدمتها الكالسيوم والفوسفور مما يزيد من قوة العظام والأسنان.

وأشار "سعيد" إلى أن الجزر يساعد فى علاج مشاكل المعدة والامعاء ويحافظ على صحتها ويقوى الاظافر والشعر ويتوفر به مضادات أكسدة التي تعمل على الوقاية من السرطان، ومكافحة الشيخوخة كما يحتوى على الألياف الغذائية التى تزيد من كفاءة عملية الهضم وامتصاص الغذاء وغنى بقدر جيد من الفيتامينات خاصة البيتاكاروتين التى يتم تحويلها الى فيتامين (أ) بالكبد والهام جدا لصحة الجلـد كما يتم تحويل فيتامين أ بشبكية العين إلى رودوبسين "الصبغة الأرجوانية اللازمة للرؤية الليلية" وتحمى ايضا مادة البيتاكاروتين الضمور البقعى واعتام عدسة العين فى الكبر "الشيخوخة".

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