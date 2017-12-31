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برلمان

برلمانية «النور»: الكيل طفح بالشعب الإيراني وولاية الفقيه جلبت الفقر والجهل

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:14 م
صدى البلد
قال الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، إنه يجب التوقف كثيرا عند اللقطات التي ظهرت خلال المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى للبلاد، من تمزيق المتظاهرين لصوره مرشد الثورة الإيرانية "علي خامنئي" ما قد يعني أن الكيل قد طفح، من تبعات السياسات الكهنوتية لولايه الفقيه والتي جلبت الجهل و الفقر للشعب الإيراني فضلا عن استعداء جيرانهم العرب و المسلمين.

وأوضح رئيس برلمانية النور أن المظاهرات الحاشده في إيران و المستمره منذ أربع أيام، تظهر أن سياسات إيران في منطقه الشرق الأوسط قد ارتدت عليها و بصورة غير مسبوقة، و لم تقف عند الاحتجاج علي الأوضاع الاقتصادية و فقط و لكن ارتفع سقفها إلى المطالبة بالتخلص من نظام الملالي الذي امتص ثروة الشعب الإيراني و إعاد ضخها لملشليات تابعة له في لبنان و سوريا و العراق و اليمن.

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