«الفيفا» يختار منتخب مصر ضمن أبرز الأرقام القياسية في 2017

اختار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتخب مصر والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كأبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها عام 2017.



وسلط موقع فيفا الرسمي، الضوء على مسيرة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، حيث أشاد بالفراعنة بعدما خاضوا 24 مباراة و13 سنة دون هزيمة في بطولة الأمم الإفريقية.



ووصف الموقع هذا الرقم بالسجل المشرف للمنتخب المصري وغير المسبوق والذي توقف عنده المنتخب الوطني في آخر نسخة التي أقيمت في الجابون.



أما عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي سجل 19 هدفا في دوري أبطال أوروبا في 13 مباراة هذا العام، يجعله يسجل عددا قياسيًا من الأهداف في عام واحد ويتخطى الرقم الذي حققه عام 2015.