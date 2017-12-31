ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

«الفيفا» يختار منتخب مصر ضمن أبرز الأرقام القياسية في 2017

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صدى البلد
حسن العمدة
اختار الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتخب مصر والبرتغالي كريستيانو رونالدو، كأبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها عام 2017.

وسلط موقع فيفا الرسمي، الضوء على مسيرة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، حيث أشاد بالفراعنة بعدما خاضوا 24 مباراة و13 سنة دون هزيمة في بطولة الأمم الإفريقية.

ووصف الموقع هذا الرقم بالسجل المشرف للمنتخب المصري وغير المسبوق والذي توقف عنده المنتخب الوطني في آخر نسخة التي أقيمت في الجابون.

أما عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي سجل 19 هدفا في دوري أبطال أوروبا في 13 مباراة هذا العام، يجعله يسجل عددا قياسيًا من الأهداف في عام واحد ويتخطى الرقم الذي حققه عام 2015.

ترشيحاتنا

الخطيب يعقد مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبري.. بث مباشر

رئيس الاتحاد السكندري يقترب من إتمام صفقة "كبرى" مع الأهلي

خبير مصرفي يكشف عن توقعات سعر الدولار في 2018 ..فيديو

شاهد.. طوابير السيارات داخل محطات البنزين بالسعودية قبل ارتفاع الأسعار

مصير غير متوقع لأزمة سد النهضة في 2018.. فيديو

شاهد.. محمد صلاح يكشف اللحظات الأجمل في 2017

نجم الأهلي السابق يكشف سبب عدم استمرار أحمد فتحي في الاحتراف.. فيديو

خبيرة الأبراج: 2018 عام الأمطار وأشياء مؤلمة لدول..فيديو

عودة تطبيق "واتس آب" للعمل مجدداً .. والشركة تكشف سبب العطل

«الفيفا» يختار منتخب مصر ضمن أبرز الأرقام القياسية في 2017

صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل رحيل مؤمن زكريا عن الأهلى

زواج جماعي لمئات الإندونيسيين في ليلة رأس السنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعرض بيع أحد أعضاء جسمه لشراء نيسان 370‏Z‏ الجديدة.. صور

أجمل الصور للعام الجديد 2018

محافظ الدقهلية وقيادات الأمن يخضعون للتفتيش الأمني في زيارة دير القديسة دميانة

محافظ بني سويف يفتتح إعمار 150 منزلا في 5 قرى.. صور

شاهد.. سيارة معروضة للبيع بـ47.6 مليون جنيه

فيديو

عالمة فلك تكشف خبايا شخصية ممدوح حمزة ومصيره في 2018 ..فيديو
رئيس تحرير الوفد: الصحافة الحزبية تعاني وجريدتنا تقف مع الدولة .. فيديو
متصلة تفاجئ أحمد موسى بوصية والدتها المتوفاه له.. فيديو
نقيب البيطريين لـ«صدى البلد»: أطالب بإقالة محافظ الغربية وأسيوط ..فيديو
نيكول سابا تغنى "إلعب يالا" مع أورتيجا فى المطار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟