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أخبار العالم

كيري: ليس لأي شخص التدخل فيما يحدث بداخل إيران

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:15 م
صدى البلد
شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أن ما يحدث في الوقت الحالي داخل إيران، هو أمر يتعلق بالشعب الإيراني فقط، دون غيره.

وقال كيري في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "يجب أن نكون متواضعين ونعترف بأننا نعرف القليل عن ما يحدث في إيران، على الرغم من أنه من الواضح جدا أن هذه الأيام تنتمي إلى الإيرانيين، وليس أي شخص آخر".

وأضاف أن: "حق الشعب في الاحتجاج السلمي والتعبير عن تطلعاته هو حق عالمي، ويجب على الحكومات أن تحترمه في كل مكان في العالم ".

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الإحتجاجات داخل أغلب المدن الإيرانية، وذلك ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني.

كيري: ليس لأي شخص التدخل فيما يحدث بداخل إيران

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