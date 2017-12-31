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رياضة

شاهد.. محمد صلاح يكشف اللحظات الأجمل في 2017

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى - حسن العمدة
أبدى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي سعادته الغامرة بما حققه فى عام 2017.

وذكر النجم المصرى 4 لحظات تاريخية هى الأجمل له فى عام 2017.

الأولى هى عندما لعب النجم الإيطالى فرانشيسكو توتى بدلا منه فى أحد اللقاءات، فى ظل النجومية الكبيرة والشعبية الجارفة التى يتمتع بها النجم الإيطالي.

والثانية : خاصة بتوقيعه على عقود إنضمامه إلى ليفربول فى صيف عام 2017 .

والثالثة : لحظة تأهل المنتخب الوطنى الاول بشكل رسمى إلى كأس العالم 2018 بعد غياب دام لـ28 عاما .

الرابعة : لحظة حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي فى استفتاء الـbbc.

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