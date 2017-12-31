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رئيس تحرير الوفد: الصحافة الحزبية تعاني وجريدتنا تقف مع الدولة .. فيديو

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:36 م
رئيس تحرير جريدة
رئيس تحرير جريدة الوفد
عمرو ممدوح
قال وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن الصحافة الحزبية في مصر تعاني معاناة شديدة في تدبير موارد الطباعة، والمرتبات، مشيرا إلى أن الصحافة الحزبية في مصر أصبحت جريدتين فقط، وهما جريدة الوفد الأسبوعية، وجريدة الأهالي الأسبوعية.

وأضاف زين الدين، في حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد يحقق أرباح ليس بقليلة، مشيرا إلى أن الجريدة تتعامل بشكل وطني، وتراعي ظروف الدولة، قائلا: "جريدة الوفد مع الدولة المصرية".

وأوضح رئيس تحرير جريدة الوفد، أن الجريدة لها باع طويلة في الحرب على الإرهاب، والحرب من أجل التنمية، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة انهارت في عهد الإخوان، ويتم الآن التأسيس لدولة جديدة، فلا يجب معارضة الدولة في الوقت الحالي.

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