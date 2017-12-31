ننشر.. نتائج مباريات دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

انتهت مباريات اليوم الأول من الأسبوع الرابع لدوري كرة القدم لمراكز الشباب بمركزي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.



وأسفرت نتيجة مباريات مركز الخارجة اليوم عن فوز فريق مركز شباب المنيرة على مركز شباب باريس بنتيجة 1 صفر ، وفوز فريق مركز شباب الفرافرة على أبو منقار بنتيجة 3 / 2 .



وفي مركز الداخلة فاز فريق مركز شباب بدخلو على مركز شباب الراشدة بنتيجة 3 / 2 ، وتعادل فريق أسمنت ومركز شباب البشندي بنتيجة 1 / 1 ، و فاز فريق غرب الموهوب على فريق مركز شباب الجهاد بنتيجة 4 / 1 .



يذكر أن مباريات الأسبوع الثالث أسفرت عن فوز فريق الفرافرة على فريق الجهاد بنتيجة 3 / 1 ، وفوز فريق القصر على الجديدة بنتيجة 3 / 2 ، وتعادل فريق بلاط مع فريق أسمنت بينتيجة 2 / 2 ، وفوز فريق غرب الموهوب على عين القضا بنتيجة 1 / صفر ، وخسارة فريق العوينة من فريق الهنداو 1 / 3 .

