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أخبار العالم

شرطة تكساس تضبط مسلحا داخل أحد الفنادق ليلة رأس السنة

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
ألقت قوات الشرطة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، اليوم الأحد، القبض على رجل بعد العثور على أسلحة في غرفته بأحد الفنادق في المدينة كان يتأهب لاستضافة احتفال ليلة رأس السنة.

وذكر الموقع الإلكتروني لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن ضابطا، خارج وقت خدمته، في شرطة هيوستن اعترض طريق رجل كان يتصرف بشكل عدواني غريب في إحدى الفنادق الكبرى بوسط المدينة، وعندما فشل في توقيفه استدعى الشرطي زملاءه.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد وصول الضباط إلى الفندق، عثروا على عدد من الأسلحة في غرفة الرجل، كما عثروا على أسلحة داخل سيارته. وأضافت الشبكة أنه تم احتجاز الرجل في قسم شرطة المدينة حتى يجري استجوابه.

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