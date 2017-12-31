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حوادث

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:18 م
اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة
كتب محمد صبري
تفقد اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين لدور العبادة المسيحية بالتزامن مع الاحتفالات بها، استمرارًا لجهود المديرية في تأمين العاصمة ودور العبادة في احتفالات الطوائف المسيحية بأعياد رأس السنة الميلادية.

وتأكد "عبد العال"، من الحفاظ على منطقة خالية في محيط كل كنيسة كحرم آمن لها يمنع تواجد أو مرور أية سيارات أو دراجات بخارية بها وكذا تواجد البوابات الإلكترونية لفحص المترددين عليها مع قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها كإجراء إحترازي دوري لتحقيق أعلى درجات التأمين.

كما تفقد الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع التي تجوب أرجاء العاصمة لتحقيق أعلى درجات التأمين في كافة الشوارع والميادين إضافة إلى محيط الكنائس والفنادق والمتنزهات التي ستشهد احتفالات وقداسات بهذه المناسبة وكذا الدفع بعناصر الشرطة النسائية للتصدي لأية محاولات للتعرض للسيدات بمحيط السينمات والمتنزهات والفنادق.

كما تم تكليف خدمات البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام مع استمرار كافة الخدمات لحين انتهاء كافة الاحتفالات وانصراف المحتفلين وهدوء الحالة الأمنية في كافة أنحاء المحافظة.

وخلال الجولة حرص اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة على تقديم التهنئة إلي القساوسة ومسئولي الكنائس بالعام الميلادي الجديد الذين قاموا بتقديم الشكر لوزير الداخلية ورجال الشرطة القائمين على تأمين الاحتفالات.

مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور
مدير أمن القاهرة يتفقد خدمات الكنائس والمنشآت السياحية خلال احتفالات رأس السنة.. صور

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