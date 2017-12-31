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اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: 5.7 مليار يورو استثماراتنا بـ4 دول عربية

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص مبلغ 5.7 مليار يورو في صورة استثمارات سنوية بـ4 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مصر، تونس،الأردن، المغرب)، خلال 2017.

وكشف تقرير صادر عن البنك واطلع "صدي البلد" عليه، أن 74% من تلك المبالغ المالية تم توجيهها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار.

وذكر التقرير أن حصة مصر من المبالغ بلغت 3.034 مليار يورو، يليها المغرب بـ1.4 مليار يورو، ثم الأردن بمبلغ 904 مليون يورو، فتونس بـ370 مليون يورو.

وأشار التقرير إلي توجيه تلك الاستثمار لـ 4 قطاعات أولها التمويل بنسبة 23% و الطاقة و البنية التحتية بنسبة 30% لكل منهما ، و الصناعة والتجارة والزراعة بنسبة 17% من إجمالي التمويل.

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