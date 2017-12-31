البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: 5.7 مليار يورو استثماراتنا بـ4 دول عربية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تخصيص مبلغ 5.7 مليار يورو في صورة استثمارات سنوية بـ4 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مصر، تونس،الأردن، المغرب)، خلال 2017.





وكشف تقرير صادر عن البنك واطلع "صدي البلد" عليه، أن 74% من تلك المبالغ المالية تم توجيهها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار.





وذكر التقرير أن حصة مصر من المبالغ بلغت 3.034 مليار يورو، يليها المغرب بـ1.4 مليار يورو، ثم الأردن بمبلغ 904 مليون يورو، فتونس بـ370 مليون يورو.



