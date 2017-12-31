ضبط 11 طن مخصبات مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكن قسم شرطة مسطحات منوف تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية من ضبط عدد "11" طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ودون ترخيص، ملك المدعو ب. م. ب.ب. " هارب " بسكنه الكائن بمدينة سرس الليان مخالفًا القانون رقم " 53 " لسنة 1966م بشأن انتهاء ترخيص الزراعة والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن الغش التجارى والتدليس، وتم التحفظ على المضبوطات.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال قسم سرس الليان لوقف القيد وجار العرض على النيابة.

