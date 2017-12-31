الأهلي بديلا لـ«يوفنتوس» الإيطالي في مهرجان اعتزال فؤاد أنور

قرر فؤاد أنور نجم المنتخب السعودي السابق لكرة القدم، استقدام فريق الأهلي للمشاركة في مهرجان تكريمه المقرر إقامته في شهر فبراير المقبل؛ وذلك بدلًا من نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان أنور يرغب في استقدامه لخوض مباراة ودية ضمن مهرجان تكريمه.



وصرح فؤاد أنور لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الاحد، أن استبعاد حضور يوفنتوس الإيطالي ليس بسبب الأمور المالية، مضيفًا أنه سيدعو لاعبين عرب ليلعبوا بجانب لاعبين من المنتخب السعودي المتأهل لبطولة كأس العالم في روسيا 2018



ولعب أنور مع نادي الشباب السعودي طوال مشواره الكروي، قبل أن يختتم مسيرته في نادي النصر السعودي.



وشارك مع منتخب السعودية لكرة القدم في كأس العالم 1994، وسجل هدفين ليساعده في التأهل إلى الدور الثاني، وشارك في كأس العالم لكرة القدم 1998 ،وشارك أيضًا مع نادي النصر السعودي بكأس العالم للأندية عام 2000.