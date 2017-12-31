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حوادث

غدا.. محاكمة محمد بديع وآخرين فى «أحداث مسجد الاستقامة»

الأحد 31/ديسمبر/2017 - 10:37 م
بديع
بديع
ريهام غلاب
تنظر غدا الاثنين، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين فى "أحداث مسجد الاستقامة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية،محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

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