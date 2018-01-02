عام الخير المغموس بالمُر

لكن رغم كل هذا الخير الذي حصدته مصر، كان عام 2017 مغموسًا بالمر والأحزان، عقب الوقائع الإرهابية الغاشمة التي شهدتها مصر، وراح ضحيتها الكثير من خيرة شبابها، ممن وهبوا أرواحهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتركونا وتركوا أبنائهم وأسرهم، وذهبوا كما ذهبت أيام هذا العام دون عودة.

اضطرابات اقتصادية أيضًا شهدها هذا العام، بدأت بارتفاع سعر العملات، والذي ترتب عليه موجة قاسية من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خلقت على إثرها أزمة بين المواطن والحكومة، بل جعلت الأول يشير إلى الأخير بأصابع الاتهام بعدم القدرة على الإدارة والنهوض بالمستوى المعيشي للفرد والذي كان يحتاج الكثير من الإجراءات والجهد.

حتى على المستوى العربي والعالمي، فلم يخل هذا العام من الصراعات الدولية والعربية والتي ما زالت مستمرة، ما بين حروب نفسية واقتصادية وعسكرية بين دول وأخرى، وما بين أزمات أمدت إلى الاعتداء على مقدسات المسلمين، كان آخرها قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ذلك القرار الأخطر في تاريخ العالم والذي استطاع أن ينفرد عام 2017 باحتوائه وتدوينه في مذكراته.

دعونا نتعظ من هذا العام المكدّس بالأحداث، ونتخذ منه دروسًا وعبر، تبدأ أولًا باستكمال مسيرة التنمية الحقيقية في مصر، والتخطيط السليم لعمل المشروعات التي يجرى تنفيذها بالشكل المطلوب، كما دعونا نتعظ أيضًا من العمليات الإرهابية التي شهدها هذا العام لنضع لها آلية حقيقية لمواجهتها والحد من وقوعها.





دعونا نتعظ من الأزمات الاقتصادية التي ضربت بلادنا لنضع لها خطة إصلاح تُنقذنا من تكرارها فيما هو آت، ودعونا نتعظ أيضًا من موقفنا العربي في «أزمة القدس» لنضع لها موقفًا أكثرة قوة من بيانات الإدانة والشجب، وفي مشكلات أخرى دعونا نتعظ أن مصر وأمنها في مسئوليتنا جميعًا، أمام الله – عز وجل- أولًا، وأمام الأجيال المتوارثة بعد ذلك.