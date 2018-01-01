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أخبار العالم

وزير ري سابق: مصر تحافظ على مياه "النيل" بمشاريع كبرى في أوغندا

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
أحمد شهاب
صرح الخبير المائي الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق لصحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود 1600 مليار متر مكعب من مياه النيل لا يصل لمصر والسودان منها سوى 84 مليار متر مكعب.

وتأتي تصريحات القوصي في سياق مشروع نفذت مصر منه 90% لدرء مخاطر الفيضان بمقاطعة "كسيسي" غرب أوغندا.

وأكد القوصي، أن هناك ما يزيد على 1600 مليار متر مكعب تصل مياه النيل كل عام، لا يصل لدولتي المصب (مصر والسودان) منها سوى 84 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 5 في المائة، في حين أن الـ95 في المائة الباقية، إما أنها تستخدم في باقي دول الحوض، وإما تضيع أجزاء كبيرة منها في التبخر".

وأصدر رئيس قطاع مياه النيل في بيان نشر بالأمس استعرضته الصحيفة أن مشروع درء مخاطر الفيضان في أوغندا شمل تنفيذ أعمال الحفر والتطهير بمسار مجرى النهر، وتفتيت الصخور الكبيرة وإزالتها بعيدا عن مسار النهر، بالإضافة إلى أعمال الحماية بالجابيونات للقطاعات العرضية.

وأشار البيان إلى الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الحفر والتطهير بمجر نهر نيامومبا بالكامل.

وأضاف: «تم الانتهاء من أعمال الحماية بالجابيونات لموقع مدرسة وكنيسة كاتيرى، ومدرسة رود باريير ومستشفى كليمبى، وجارٍ العمل حاليًا في أعمال الحفر اللازمة لإنشاء الجابيونات بموقع مدرسه بلومبيا الابتدائية، وهو آخر موقع بالعملية والمتوقع إنهاء العمل في فبراير (شباط) من عام 2018».

وكشف عن أن المشروع يأتي في سياق مذكرة التفاهم بين وزارتي الموارد المائية في مصر وأوغندا عام 2016، وأسندت المرحلة الأولى لشركة مصرية كبيرة عاملة في أوغندا.

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