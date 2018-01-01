بعد تحرير الموصل من داعش.. 3 آلاف بلاغ عن المفقودين في العراق

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وجود آلاف المختطفين في مدينة "الموصل" العراقية، فمنذ إعلان تحرير الموصل في يوليو فقد الكثيرون أقاربهم، واستبعد التقرير تلقي أخبارا "طيبة" عن ذويهم.



وتقدم مقيمون بالمدينة إلى مجلس محافظة نينوي بأكثر من 3 آلاف بلاغ عن أشخاص مفقودين، بينهم أطفال، اعتقل بعضهم أثناء وجود داعش، واحتجز آخرين القوات العراقية للاشتباه بصلات لهم بالتنظيم المتطرف.



وقد تحدث أحد المحققين أن سنوات ستمر قبل أن يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص معرفة حقيقة ما حدث لقريبه.



وتحدثت الصحيفة عن وجود 133 مقبرة جماعية خلفها المتطرفون وراؤهم، وفي أحد تلك المقابر يوجد ما يتراوح بين 11 و 13 ألف جثة داخلها.