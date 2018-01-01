تعرف على أبرز المشروعات الثقافية والسياحية والأثرية بالأقصر 2017

اختيار الأقصر لتكون عاصمة الثقافة العربية يعد الحدث الأبرز و الأهم فى 2017 واقيمت عدة مشروعات ثقافية وسياحية تحت رعاية محمد بدر محافظ الاقصر والكاتب الصحفى حلمى نمنم وزير الثقافة و الدكتور خالد العنانى وزير الاثار.



- استئناف العمل بمشروع إعادة فتح طريق الكباش



يعد الحدث الأبرز والاهم الذى شهدته الأقصر خلال عام 2017 في قطاع الثقافة والاثار هو اسئتناف العمل في مشروع إعادة اكتشاف طريق أبو الهول المعروف باسم طريق الكباش والذى تعطل العمل به منذ قيام ثورة 25 يناير حيث تولت إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مهمة الانتهاء من أعمال التطوير بالتنسيق مع وزارة الاثار ومحافظة الأقصر ومن المنتظر ان يتم الانتهاء من اعمال التطوير في أوائل العام القادم 2018.



- انشاء دار الاوبرا



بدأت الأقصر بالتعاون مع وزارتى الثقافة والتعاون الدولى والاستثمار والحكومة الصينية في أعمال المرحلة الأولى من مشروع انشاء دار الاوبرا بالاقصر والذى يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الصينية وقد شملت تلك المرحلة التوقيع على اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الصينية وقيام وفد من الخبراء الصينين بزيارة للأقصر لعمل دراسة الجدوى للمشروع مع فريق الخبراء المصريين من دار الاوبرا المصرية (وزارة الثقافة ) ومحافظة الأقصر.





- الأقصر عاصمة الثقافة العربية



لزيادة موارد الدولة وتشجيع السائحين على زيارة جميع المناطق الأثرية بالأقصر جارى وبالتنسيق مع وزارة الآثار إصدار تذكرة شاملة ومخفضة Luxor Pass لزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربى وبالبر الشرقى ومتحفى الأقصر والتحنيط لخدمة السائحين المقيمين بالأقصر لفترة خمسة أيام فأكثر.



وتم اختيار الأقصر عام 2016 لتكون عاصمة الثقافة العربية لعام 2017 ، وتسلمت الشعلة من صفاقس التونسية وافتتاح العام بحفل كبير في ساحة معبد الكرنك، وقد شهدت الأقصر العديد من الفعاليات الثقافية بمشاركة مختلف الدول العربية طوال العام.



- الاكتشافات الاثرية الحديثة وتطوير المناطق الاثرية



ساهمت محافظة الأقصر في الأعمال التي تقوم بها وزارة الاثار وخاصة اعمال الاكتشافات الاثرية التي تمت مؤخرا بمنطقة دير المدينة والتي تناقلتها كافة وسائل الاعلام الدولية مما كان له صدى دولى ايجابى في الاخبار التي يتم تداولها عن الأقصر والسياحة بشكل خاص وعن مصر بشكل عام وكانت ابرز وسائل الاعلام التي قامت بتناول الاكتشافات الCNN والبى بى سى ومختلف وكالات الانباء الدولية كروتيزر والوكالة الفرنسية ووكالة الانباء الألمانية والصينية.



ومن أهم أعمال التطوير في قطاع الاثار بالأقصر ، تمت إضاءة مقبرة رمسيس الثالث ( رقم 11 ) بمنطقة وادى الملوك ، و 18 أبريل 2017 في حفل كبير تم نقله في كافة وسائل الاعلام الأجنبية تم كشف الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد أن تم إعادة تجميع التمثال وتركيبه في مكانه الاصلى بعد 1600 سنة من تحطمه.



وفى9 ديسمبر 2017 تم انتهاء البعثة الاثرية البولندية المصرية من أعمال ترميم مقصورة قدس الأقداس بمعبد الملكة حتشبسوت ضمن مشروع الترميم الشامل الذى بدأ منذ فترة للطوابق الثلاثة بالمعبد والذى يشمل ترميم مقصورة إله الشمس الشمس "رع" و"حور" و"أختى"، وأعمدة وجدران وأسقف وتماثيل المعبد ، وجارى العمل في إعادة تركيب التمثال الثانى بمعبد الأقصر ومن المنتظر الكشف عنه أوائل عام.



- أهم أعمال التطوير في قطاع الاثار بالأقصر



تمت إضاءة مقبرة رمسيس الثالث ( رقم 11 ) بمنطقة وادى الملوك ، وفى 18 أبريل 2017 في حفل كبير تم نقله في كافة وسائل الاعلام الأجنبية تم كشف الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد أن تم إعادة تجميع التمثال وتركبيه في مكانه الاصلى بعد 1600 سنة من تحطمه.



وفى 9 ديسمبر 2017 تم انتهاء البعثة الاثرية البولندية المصرية من أعمال ترميم مقصورة قدس الأقداس بمعبد الملكه حتشبسوت ضمن مشروع الترميم الشامل الذى بدأ منذ فتره للطوابق الثلاثة بالمعبد والذى يشمل ترميم مقصورة اله الشمس الشمس "رع" و"حور" و"أختى"، وأعمدة وجدران وأسقف وتماثيل المعبد ، ايضا جارى العمل في إعادة تركيب التمثال الثانى بمعبد الأقصر ومن المنتظر الكشف عنه أوائل عام.



- اهم الفاعليات الثقافية والمؤتمرات العالمية

يعد إعادة تمثال رمسيس الثانى لموقعه بمعبد الأقصر بعد ان ظل متهدم لاكثر من 1600 سنة بالتعاون مع وزارة الاثار من اهم الفاعليات حيث تم عمل احتفالية كبري بمعبد الاقصر فى حضور العديد من الشخصيات الهامة ، ايضا تم إقامة المؤتمر العلمي الدولي الثالث "الفنون التشكيلية وخدمة المجتمع" الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة تحت عنوان "الفن والهوية بين التراث والمعاصرة ، وتم انعقاد الملتقى الدولى السادس للمأثورات الشعبية ، وزيارة الفنانة الصينية الشهيرة مى تسوى رئيس دار الأوبرا الصينية في اطار الزيارات المتبادلة بين مصر والصين في مشروع انشاء دار الاوبرا.



ايضا تم افتتاح معرض صور تعامد الشمس بمتحف الأقصر ، وزيارة رئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير للمعالم الاثرية بالأقصر ، وتم افتتاح معرض الأقصر الثالث للكتاب، و إقامة ملتقى اليونسكو حول التربية على المواطنة والقيم العالمية المشتركة ، وإقامة فعاليات اليوم الثقافي لكوريا الجنوبية للعام الرابع على التوالي بالاقصر بحضور القائم باعمال السفير الكوري.



كما تم انعقاد لجنة منظمة الألكسو "تراث النخلة" بحضور وزير الثقافة ، وإقامة فعاليات ملتقى "إيكو آرت" للفن البيئى والذى تنظمه مؤسسة الفن من الناس وللناس المصرية، بالتعاون مع معهد جوتة الألمانى بالعاصمة القاهرة، ومؤسسة "روبرت بوش ستفتنج"

وتم افتتاح قدس الأقداس بمعبد الدير البحرى رسميًا للزيارة أمام السائحين.

