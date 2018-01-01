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رياضة

إسلام أبو سليمة: الزمالك فاوضني ولكن بشكل غير رسمي

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:32 ص
صدى البلد
منتصر المرشدي
قال إسلام أبو سليمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إنه سوف يجري جراحة وتر أكيلس، اليوم، وسيتم تحديدها خلال ساعات بصحبة الطبيب.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كان هناك بعد المفاوضات من نادي الزمالك، وتحدث معي بعض الوكلاء من النادي الأبيض، ولكن لم يتطرق الأمر إلى الانتقال الرسمي".

واستطرد قائلا: "أتوقع العودة إلى الملاعب بعد خمسة أشهر، ولن أتمكن من المشاركة مع الفريق قبل هذا التوقيت، لن أسافر مع الفريق إلى الإمارات في لقاء السوبر، وفي أول مباراة تسمح لي بالظروف بالخروج سوف أتواجد في المدرجات لمتابعة الفريق".

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