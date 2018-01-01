فرج عامر: سموحة يعاني من عقم هجومي

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن حسام حسن مهاجم الفريق، يقدم مستوى أقل من الموسم الماضي، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، جعل النادي يتفاوض بشكل رسمي مع بعض اللاعبين الأفارقة.



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "سموحة يعاني من عقم هجومي شديد، في ظل وجود أكثر من لاعب مصاب بصفوف الفريق، ونسعى إلى تعويض الغيابات، في ظل عدم عودة أي لاعب للتدريبات بشكل طبيعي في الفترة الماضية".



واستطرد قائلا: "لسنا راضين عن أداء ونتائج الفريق في الفترة الماضية، والجهاز الفني يسعى إلى تدعيم الجبهتين اليمنى واليسرى في يناير".