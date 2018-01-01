ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انتظام حركة النقل والشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم الإغلاق

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي، باسم ميناء الإسكندرية علي انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والقطارات، بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم غلق البوغازين لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ.

وأضاف "الغندور"، في تصريح له اليوم، أنه قد بلغ عدد سفن المخطاف الخارجي للميناء 37 سفينة .

ومن ناحية أخري كلف اللواء بحري مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء، مركز عمليات الميناء وادارتي الخدمات البحرية وحركة السفن برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها علي مدار الساعة وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات .

ترشيحاتنا

استنفار أمني والدفع بقوات دعم بمحيط 8 كنائس بالعمرانية

رسميًا .. الأهلي بديلا ليوفنتوس الإيطالى فى مواجهة نجوم العرب

رسميًا..الأهلي يطلب ضم ثلاثي سموحة في الشتاء

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة على جميع الأنحاء وتحذيرات من الشبورة المائية صباحا

مقتل حفيد أسامة بن لادن

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم

الأمن يفرغ الكاميرات لتحديد هوية مطلقي النار على محل خمور بالعمرانية

هاني شاكر يتألق في حفلين غنائيين ليلة رأس السنة‎

تعرف على حالة الطقس فى أول أيام العام الجديد.. فيديو

شاهد.. أول سيدة بالعالم تحمل قلبها خارج صدرها.. تفاصيل لا تصدق!

نيكول سابا تشعل حفلها الثاني بالقاهرة .. صور

وفاة المصاب فى حادث إطلاق النار على محل بيع الخمور بالعمرانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حيل رائعة لفرد الشعر بدون حرارة..صور

بالصور ..أحذية ناعمة تتناغم مع إطلالات العرائس يوم زفافهم

هاني شاكر يتألق في حفلين غنائيين ليلة رأس السنة‎

ساموزين وشمس الكويتية يتألقان في رأس السنة بالقاهرة.. صور

احتفالات رأس السنة.. سميرة سعيد تتألق بـ«القاهرة الجديدة».. ونيكول سابا تشعل حفلها الثاني بالقاهرة.. وشيرين والهضبة في دبي.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم .. فيديو
كرم جبر يكشف عن أمنية إبراهيم نافع الأخيرة قبل وفاته .. فيديو
تعرف على حالة الطقس فى أول أيام العام الجديد.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية فى أول أيام العام الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟

هل تنجح المظاهرات الإيرانية في الإطاحة بنظام الملالي ؟