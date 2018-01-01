انتظام حركة النقل والشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية رغم الإغلاق

أكد رضا الغندور المتحدث الرسمي، باسم ميناء الإسكندرية علي انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات والقطارات، بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم غلق البوغازين لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ.



وأضاف "الغندور"، في تصريح له اليوم، أنه قد بلغ عدد سفن المخطاف الخارجي للميناء 37 سفينة .



ومن ناحية أخري كلف اللواء بحري مدحت عطيه، رئيس هيئة الميناء، مركز عمليات الميناء وادارتي الخدمات البحرية وحركة السفن برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي اشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها علي مدار الساعة وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات .