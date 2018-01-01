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حوادث

إصابة طالبة بالتسمم بعد تناولها طعام ملوث بسم فئران في المنوفية

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:38 ص
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
محمد امين
أصيبت طالبة بتسمم إثر تناولها طعام دون غسل يديها، من سم الفئران بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ح .ح.م" 16 سنة، طالبة ومقيمة بقرية جريس دائرة المركز مصابة بتسمم، وتم تحويلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى "قسم السموم".

بالانتقال والفحص وسؤالها قررت أنه عقب وضعها سم فئران بالمنزل تناولت الطعام دون غسل يدها مما أدى إلى حدوث إصابتها ونفت الشبهة الجنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15153إدارى مركز أشمون لسنة 2017، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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