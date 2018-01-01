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ترأس البابا تواضروس صلاة رأس السنة الميلادية يتصدر نشرة «صباح البلد».. فيديو

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
مي فهمي
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية رشا مجدي، اليوم الاثنين، مجموعة من أهم الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.

وكانت من أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المصرية: البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس صلاة رأس السنة الميلادية في الاسكندرية ويحث على المحبة، وأعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن تمنياته أن يكون عام 2018 مداواة لآلام المستضعفين بفلسطين وبورما وافريقيا، والتموين تبدأ اليوم حملة على المحلات للتأكد من كتابة الأسعار على السلع والمنتجات.

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.

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