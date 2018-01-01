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حوادث

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى المنوفية

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:33 ص
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
محمد امين
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الخامس بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء احمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقه بشارع طعيمة بمدينة الباجور دائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة تقع بالطابق الخامس، بمنزل ملك "م.ع. ب" ومستأجرة لـ "ف .ع. ر" 33 سنة ربة منزل، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده.

ونجم عن الحريق احتراق بعض الأثاث بالشقة، وبسؤال المذكورة رجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ولم تتهم أحدا، تم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9393 إدارى مركز الباجور لسنة 2017، كلفت إدارة البحث الجنائى، بالتحرى حول الواقعة.

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